Catania SSD, Ferraro e Zeoli studiano l’undici titolare. Contro il Canicattì Sarao di nuovo al centro dell’attacco

L’antivigilia del match casalingo che il Catania SSD giocherà domenica alle 14:30 al Massimino contro il Canicattì servirà allo staff tecnico rossazzurro soprattutto per capire in modo definitivo cosa modificare nel sistema di gioco e nell’undici titolare che scenderà in campo.

In panchina ci sarà Zeoli al posto di Ferraro, che sconterà il turno di squalifica per il cartellino rosso subìto al termine della sfida sul campo del Cittanova domenica scorsa e l’ex terzino rossazzurro parlerà alla stampa domani alle 13:15, alla vigilia del derby etneo.

Proprio per questa partita la squadra ospite ha pompato la trasferta come una festa e sarà al Massimino con i propri sostenitori al seguito.

Ancora una volta lo stadio etneo sarà quasi pieno e il Catania SSD non vorrà certo sfigurare, ma anzi farà di tutto per riprendere la marcia trionfale che fino a pochi giorni fa aveva visto i rossazzurri protagonisti di nove successi consecutivi.

Tutto dovrebbe restare invariato in difesa e a centrocampo, mentre in attacco Sarao dovrebbe riprendere il posto da titolare al centro dell’attacco al posto di Jefferson.

