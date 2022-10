Catania SSD, domani sfida contro il Locri al Massimino. Slitta alle ore 22:00 la chiusura della metropolitana

Una nuova vigilia di campionato, che arriva 48 ore dopo il sesto successo consecutivo e la conquista della leadership assoluta del girone I di Serie D.

Per il Catania SSD la sfida in programma domani al Massimino alle 18:30 contro il Locri rappresenta una grande opportunità per consolidare ulteriormente la prima posizione in classifica e pensare addirittura di allontanare ancor di più il Lamezia Terme, in caso di un nuovo stop per i calabresi, sconfitti a sorpresa in casa nello scorso turno.

I tifosi rossazzurri riempiranno come sempre gran parte dello stadio, beneficiando dello slittamento del fischio d’inizio di tre ore e mezza rispetto all’ultima problematica esperienza del turno infrasettimanale disputato alle 15:00 contro la Vibonese.

Sugli spalti si attendono oltre diecimila tifosi tra abbonati e paganti e ci sarà naturalmente la cornice ideale per costruire l’ennesima giornata di festa per il Catania SSD.

Il resto dovranno farlo Ferraro e i suoi uomini, alcuni dei quali dovrebbero recuperare dai rispettivi acciacchi, mentre si cercherà di capire quali saranno le decisioni in merito a Jefferson, escluso contro la Mariglianese per motivi disciplinari.

Intanto, la Ferrovia Circumetnea ha comunicato che in occasione della partita tra Catania SSD e Locri 1909 l’orario della metropolitana sarà prolungato con ultima corsa da Nesima in direzione Stesicoro alle 21:35 e ultima corsa da Stesicoro in direzione Nesima alle ore 22:00.

Foto Catania SSD