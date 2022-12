Catania SSD, domani l’ultimo allenamento del 2022. I rossazzurri riprenderanno a lavorare il 2 gennaio

In un anno in cui sportivamente se ne sono viste di tutti i colori, dalla cancellazione del Calcio Catania SpA, con la relativa estromissione dai professionisti del club rossazzurro rilevato da Sigi nel vano tentativo di salvarlo, alla nascita del Catania SSD di Ross Pelligra, l’ambiente si prepara a vivere gli ultimi giorni del 2022 sognando il repentino approdo in Serie C della nuova squadra che rappresenta la città.

Quello di domani per la formazione allenata da Giovanni Ferraro sarà l’ultimo allenamento dell’anno, che avrà luogo allo stadio Massimino come le sedute di oggi, ieri e martedì, quando i rossazzurri hanno ripreso a lavorare dopo la sosta di sei giorni imposta dal calendario.

Proprio lo stadio catanese ospiterà la prima giornata di ritorno del girone I di Serie D tra il Catania SSD e il Ragusa e per allora i giocatori rossazzurri avranno nelle gambe altri sei giorni d’allenamento grazie al lavoro che verrà svolto a partire dal prossimo 2 gennaio per preparare il ritorno in campo degli etnei.

Ci si chiede se in quella data ci sarà qualche volto nuovo tra i giocatori a disposizione di Ferraro, che però nel frattempo conta di aver recuperato Litteri e di convocarlo proprio in occasione di quella partita.