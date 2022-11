Catania SSD, domani alle 14:30 sfida contro il Canicattì. Solo un paio di dubbi sull’undici titolare dei rossazzurri

Per la partita che il Catania SSD giocherà domani alle 14:30 al Massimino contro il Canicattì, come di consueto, restano solo un paio di dubbi su chi scenderà in campo.

Come sempre le scelte rimaste in sospeso riguardano il fronte avanzato, a partire dal centro dell’attacco.

Da qualche giorno però sembra sempre più evidente che lo staff tecnico rossazzurro stia valutando di riportare tra i titolari Manuel Sarao, lasciando Jefferson in panchina e provando a sfruttare le qualità del brasiliano a partita in corso.

Altro rebus sugli esterni, dove Forchignone sembra non avere rivali, mentre le scelte a disposizione sull’altra fascia sono numericamente abbondanti e mettono Ferraro, sostituito domani in panchina per squalifica da Zeoli, nella condizione di schierare chi sta meglio.

Tutto deciso invece in porta, in difesa e a centrocampo, con Bethers tra i pali, Lorenzini e Somma in mezzo, Castellini e Rapisarda sulle corsie laterali, Lodi, Rizzo e Vitale sulla linea mediana.

Previsto come sempre uno stadio quasi pieno, con poco meno di 150 sostenitori del Canicattì nel settore ospiti e circa quindicimila tifosi rossazzurri sempre pronti a far esplodere il Massimino.

Stamattina il Catania SSD ha comunicato che “Alessio Pedicone, nato a Cosenza il 25 settembre 2002 e aggregato al gruppo rossazzurro già nel mese di settembre, è a tutti gli effetti un calciatore del Catania ed è regolarmente disponibile. L’esterno difensivo calabrese ha già vissuto tre stagioni, in Serie D, con le maglie del Fasano, del Casarano e del Trapani. Nel 2020/21, con il Pescara, ha esordito tra i professionisti in Coppa Italia e ha vissuto un’esperienza in Primavera 2, caratterizzata dalla promozione in Primavera 1 e dalla conquista della Supercoppa di categoria. Pedicone indosserà la maglia rossazzurra numero 21“.

Foto Catania SSD