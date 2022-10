Catania SSD, difesa e centrocampo quasi intoccabili. Ferraro valuta l’attacco da schierare contro il Città di Sant’Agata

A due giorni dal match contro il Città di Sant’Agata, in casa Catania SSD si pensa all’undici titolare da schierare domenica alle 15:00 al Massimino.

Come sempre Giovanni Ferraro ha le idee chiare e vuole fare in modo di mandare in campo la miglior formazione possibile.

Pochi i dubbi legati a gran parte dei giocatori da schierare, perché davanti al probabile rientrante Bethers ci saranno ancora una volta i quattro titolari e lo stesso varrà per la linea mediana, dove Lodi, Rizzo e Vitale sembrano inamovibili.

Qualche dubbio riguarda come sempre l’attacco, dove Sarao resta in vantaggio su Jefferson.

Sugli esterni invece è probabile la conferma di Forchignone, mentre bisognerà capire chi sarà il suo compagno di reparto tra De Luca e Giovinco, ma per questo Ferraro ha ancora due giorni per fare le doverose valutazioni e provare a conquistare il nono successo consecutivo in altrettante partite di campionato.

Foto Catania SSD