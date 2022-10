Catania SSD, contro il Paternò si gioca al “Nobile” di Lentini. Rossazzurri saldamente in testa al girone I con 21 punti

Un passo dopo l’altro, una vittoria dopo l’altra, che mettono in chiaro quello che già era ben definito prima dell’inizio del campionato di Serie D.

Il Catania SSD va avanti come un rullo compressore e al di là di quel pizzico di fortuna che serve sempre per vincere la squadra di Ferraro sembra davvero inarrestabile.

La settima vittoria consecutiva conquistata ieri contro il Locri al Massimino ribadisce la grande forza del gruppo costruito in estate da Grella e Laneri e messo a disposizione del tecnico rossazzurro, che con modestia e umiltà plasma la formazione partita dopo partita, interpretando il match di turno con grande attenzione e dimostrando le sue qualità anche a gara in corso, con cambi che si rivelano azzeccati com’è accaduto anche ieri con l’inserimento di Giovinco, autore del goal del definitivo 2-0 dopo l’autorete di Dodaro.

Adesso i punti di vantaggio degli etnei sul Lamezia Terme sono cinque e il campionato sembra ben indirizzato, ma il Catania SSD non potrà mai permettersi di abbassare la guardia, a partire dalla sfida in programma domenica 23 ottobre alle 15:00 contro il Paternò, che come comunicato dal Giudice Sportivo si giocherà in campo neutro e a porte chiuse, allo stadio “Nobile” di Lentini.

Foto radiounavocevicina