Catania SSD, contro il Cittanova obiettivo quota 30. Per mister Ferraro nessuna intenzione di applicare il turnover

È la vigilia di Cittanova-Catania SSD e i rossazzurri percepiscono di avere una nuova grande opportunità per centrare una vittoria che potrebbe permettere alla squadra di Ferraro di allungare ulteriormente sulle inseguitrici.

Il Lamezia Terme si trova già a otto punti di distanza dagli etnei, che finora non hanno sbagliato un colpo, vincendo tutte e nove le partite sin qui giocate dal Catania SSD nel girone I di Serie D.

Il tecnico rossazzurro però vuole fare di tutto perché la squadra non si culli in alcun modo e in settimana ha lasciato intendere di avere poca voglia di fare turnover, pensando a schierare sempre la miglior formazione possibile per la sfida che si giocherà domani alle 14:30.

Con Bethers, Somma, Lorenzini, Rapisarda e Castellini titolari nel pacchetto arretrato e Lodi, Rizzo e Vitale inamovibili in mediana quindi i dubbi da sciogliere restano sempre gli stessi. Possibile però che alla fine si vada verso la conferma del trio d’attacco, con Jefferson che sembra l’unico in grado di insidiare il titolare Sarao, mentre sugli esterni potrebbero esserci meno sorprese, con De Luca e Giovinco sempre nel ruolo di possibili comprimari.

Questi gli atleti convocati da Ferraro per domani:

1 Bethers, 2 Boccia, 3 Lubishtani, 4 Somma, 5 Rapisarda, 7 An. Russotto, 8 Di Grazia, 10 Lodi, 11 Forchignone, 12 Bollati, 16 Al. Russotto, 17 De Luca, 18 Rizzo, 22 Groaz, 23 Palermo, 24 Vitale, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 30 Sarno, 32 Giovinco, 79 Jefferson, 99 Sarao

Foto Catania SSD