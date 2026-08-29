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Catania, sparatoria in via Galermo: colpita un’auto

29/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sveglia all’alba con una sparatoria per i residenti di via Galermo, a Catania. Non è ancora chiara l’esatta dinamica ma, dalle prime informazioni, pare che non ci siano feriti. Solo alcuni spari avrebbero raggiunto un’auto parcheggiata in strada. Non è chiaro se il mezzo fosse proprio il bersaglio o un danno provocato da un errore. La polizia ha subito raggiunto la zona della sparatoria, su segnalazione dei residenti, procedendo alle analisi. Si cercano anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sentiti gli abitanti e la famiglia proprietaria dell’auto danneggiata.

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