Negli scorsi giorni, un 60enne catanese è stato denunciato dalla polizia di Catania per trasporto di materiale esplodente pericoloso senza autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza e utilizzando un veicolo non idoneo.

Nello specifico, durante un mirato controllo effettuato nella zona del viale Mario Rapisardi, gli agenti hanno fermato un veicolo sospetto, condotto proprio dal 60enne. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire circa 4 tonnellate di fuochi d’artificio. Inoltre, il sessantenne viaggiava senza documenti attestanti la tracciabilità del materiale trasportato, in violazione delle norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Quindi i botti sono da considerare, oltre che pericolosi, anche illegali.

Dal controllo effettuato dai poliziotti è emerso che il trasporto, per le modalità e l’ingente quantità, costituiva un serio pericolo per l’incolumità delle persone. Un carico potenzialmente pericoloso e, verosimilmente, destinato al mercato illegale, che pertanto che è stato sottoposto a sequestro. Gli agenti lo hanno dunque denunciato per trasporto di materiale esplodente pericoloso.