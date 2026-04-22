Foto di polizia

Scoperta una stalla abusiva nel quartiere Villaggio Sant’Agata a Catania. L’intervento è scattato dopo alcune segnalazioni giunte al numero unico di emergenza, che indicavano la presenza di un cavallo impegnato in presunti allenamenti per corse clandestine, trainando un calesse e scortato da scooter. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, senza però rintracciare immediatamente l’animale.

Il controllo nella stalla

Grazie alla conoscenza del territorio e agli accertamenti svolti, i poliziotti sono riusciti a individuare una stalla nella zona. Il controllo, effettuato insieme ai medici del servizio Veterinario dell’Asp di Catania, ha permesso di trovare il cavallo segnalato. L’animale è risultato privo di microchip e mai censito in banca dati, mentre la struttura è stata accertata come totalmente abusiva, in assenza di qualsiasi autorizzazione.

Sanzioni e tutela degli animali

Per le violazioni riscontrate, sono state contestate sanzioni amministrative per un importo di 4.500 euro. Il cavallo è stato sottoposto a vincolo sanitario, con l’obbligo di trasferimento in una struttura autorizzata. Il veterinario ha inoltre provveduto all’applicazione del microchip, garantendo così la tracciabilità dell’animale e prevenendo ulteriori utilizzi illeciti.