Catania, la scomparsa della 28enne Loredana Zedda. L’appello della famiglia a Chi l’ha visto?

Un microfono con pentagramma tatuato sul braccio destro, piercing al naso e i capelli corti. Sono alcuni tratti distintivi di Loredana Zedda, 28 anni. La donna, residente a Catania ma originaria della provincia di Nuoro in Sardegna, sembrerebbe essere scomparsa dal 22 novembre scorso come sottolineato durante un appello lanciato durante la trasmissione Chi l’ha visto?, su Rai 3. Zedda, stando a quanto spiegato durante il programma tv, sarebbe stata vista l’ultima volta nei pressi della questura di Catania e non avrebbe con sé documenti e cellulari.

Il padre avrebbe condotto delle ricerche in maniera autonoma, e senza successo, utilizzando un monopattino. Al momento della scomparsa la donna indossava una giacca leggera nera, una maglia marrone, jeans blu chiaro, scarpe da ginnastica bianche e portava con sé uno zainetto blu della marca Adidas.