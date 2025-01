Catania, schiaffeggia la convivente e la minaccia con un coltello: arrestato un 36enne

Prima schiaffeggiata, poi minacciata con un grosso coltello da cucina. Protagonista della vicenda una donna di 46 anni originaria di Catania, che ha raccontato ai poliziotti di essere stata aggredita in casa dal convivente, un 36enne anche lui di Catania, che l’avrebbe schiaffeggiata e poi minacciata con un grosso coltello da cucina. Con fatica la donna sarebbe riuscita a liberarsi e prima di fuggire per le scale avrebbe cercato di portare con sé le chiavi di casa e il cellulare, così da poter chiamare i soccorsi; a quel punto, però, l’uomo glieli avrebbe strappati di mano – procurandole una ferita al labbro – e l’avrebbe offesa pesantemente. Successivamente la donna è riuscita a rifugiarsi a casa di un nipote, in via Castromarino, e ha chiamato le forze dell’ordine.

Il personale della polizia l’ha trovata in strada, con evidenti segni di violenza sul viso e sul collo. Prestati i primi soccorsi, la donna si è calmata e ha raccontato ai poliziotti degli atteggiamenti violenti che il suo convivente avrebbe tenuto nei suoi confronti da circa un mese, cioè da quando è stato scarcerato e messo ai domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia compiuto nei confronti dei suoi genitori. Il 36enne avrebbe manifestato attacchi di morbosa gelosia, che in più occasioni sarebbero sfociati in pesanti atteggiamenti aggressivi. L’uomo, quindi, è stato arrestato ed è stato portato nel carcere catanese di piazza Lanza.