Festa di Sant’Agata a Catania, l’uscita delle Carrozze del Senato e l’offerta della Cera

Tre studentesse, un politico e un’alta funzionaria del Comune di Catania. Con l’uscita della Carrozza del Senato e con l’offerta della Cera nella chiesa di San Biagio – tradizione che si ripete ogni 3 febbraio – sono entrati nella loro parte più sentita i festeggiamenti in onore di Sant’Agata, patrona di Catania. Anche quest’anno il sindaco della città, Enrico Trantino, non è salito sulla Carrozza. A bordo delle carrozze settecentesca sono saliti il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, la segretaria generale del Comune di Catania, Rossana Manno, e tre studentesse: Emily Fazio (istituto omnicomprensivo Pestalozzi), Maria Russo (istituto comprensivo Federico De Roberto) ed Emma Sammartino (Convitto Cutelli). Le tre studentesse sono le vincitrici del concorso promosso nelle scuole catanesi per i migliori video realizzati per sensibilizzare i cittadini sulla raccolta differenziata.





A bordo delle Carrozze anche i componenti del comitato dei festeggiamenti di Sant’Agata. In un primo momento doveva salire su una delle carrozze anche Angela Isaac, la 28enne che durante il nubifragio dello scorso 19 ottobre salvò una persona che era stata travolta dall’acqua in via Etnea. Una nota del Comune di Catania ha fatto sapere che la giovane «ha dovuto rinunciare all’ultimo istante per un improvviso impegno familiare». Per quel gesto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato Angela Isaac Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica.