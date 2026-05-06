Catania, incidente mortale in via Forcile: scontro tra auto e scooter

06/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una donna di 47 anni è morta a causa dell’incidente che si è verificato ieri sera a Catania in via Forcile. Uno scontro tra uno scooter e un’auto che non ha lasciato scampo alla 47enne. L’impatto tra il mezzo a due ruote e un’Audi 80 è avvenuto nella strada periferica del capoluogo etneo. I vigili urbani sono intervenuti sul posto e sono ancora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per individuare le eventuali responsabilità.

Incidente mortale in via Forcile a Catania

Nell’incidente di ieri sera ha perso la vita una donna di 47 anni che viaggiava come passeggera sullo scooter. Gravemente ferito è rimasto il marito che era alla guida del mezzo a due ruote. L’uomo è soccorso da un’ambulanza. Sul posto per i rilevi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, gli agenti della polizia e gli operatori sanitari del 118. La strada è rimasta chiusa al traffico il tempo necessario per i rilievi.

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