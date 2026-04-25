Foto di Catania Book Festival

Catania Book Festival, seconda giornata tra impegno civile e grandi protagonisti

25/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Entra nel vivo il Catania Book Festival con una seconda giornata ricca di appuntamenti che intrecciano narrativa, impegno civile e storie personali. Nel pomeriggio spazio a Emanuele Malloru, autore di Affondare con stile, capace di raccontare le fragilità contemporanee. Alle 16.15 riflettori su Pietro Grasso con U maxi, un incontro che riporta al centro il racconto del Maxiprocesso e della lotta a Cosa Nostra. Alle 18.45 arriva Serra Yılmaz con Cara Istanbul, mentre alle 20 sarà la volta di Alice Oliveri con il romanzo “Una cosa stupida”. Gran finale alle 21.15 con Marco Cappato e Credere, disobbedire, combattere, dedicato ai diritti civili e alle libertà individuali.

Mattina tra cultura e dibattiti

La giornata è iniziata con un programma articolato già dalla mattina: tra gli incontri più seguiti L’apicoltura nel Mediterraneo antico con Giorgio Franchetti e la presentazione di Passbroken di Giovanna Giordano, incentrata su identità e resilienza. Spazio anche al confronto con Fare rete a Catania, dedicato alla costruzione di connessioni tra realtà culturali locali. A mezzogiorno presentazioni che spaziano dalla narrativa per ragazzi con Mauro Li Vigni fino al thriller storico di Giuseppe Diesi, confermando la varietà dell’offerta.

Temi sociali e partecipazione

Nel pomeriggio trovano spazio anche temi di forte impatto come il fine vita con Storie e parole di chi ha scelto e il dibattito su diritti umani e attualità con “Genocidi”, in collaborazione con Amnesty International. Non mancano laboratori e workshop, tra cui “Yoga a colori”, che rendono il festival un’esperienza partecipativa. In occasione dell’evento, l’Accademia di Belle Arti di Catania propone la mostra Resistenza, responsabilità e grafica, a cura di Gianni Latino, con 42 manifesti realizzati per l’81° anniversario della Liberazione d’Italia.

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