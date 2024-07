Catania, rubano un Honda Sh ma si schiantano durante l’inseguimento con la polizia. Denunciati

Contusioni, fratture ed escoriazioni. Si è concluso in questo modo il tentato furto di uno scooter Honda Sh che si trovava nei pressi del parcheggio del supermercato Lidl di corso Sicilia, a Catania. Due uomini sono stati denunciati in stato di libertà e una terza persona è riuscita a scappare. I fatti – come verificato da MeridioNews – sono avvenuti la notte scorsa, decisiva una segnalazione al numero unico per le emergenze. Poco dopo mezzanotte i poliziotti del reparto Volanti hanno notato lo scooter con a bordo due persone e un complice a piedi.

A quel punto i tre hanno acceso lo scooter per tentare la fuga, ma dopo pochi metri si sono schiantati contro una recinzione in ferro in via Luigi Sturzo. Sul posto due ambulanze del 118, che hanno trasferito i feriti al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro. Uno dei due malviventi, originario del Marocco, era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora a Catania con il divieto di uscire la notte. Il complice, un catanese classe 1981, negli anni scorsi si è reso protagonista di una violenta rapina ai danni di una donna.