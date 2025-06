Catania, ruba lenzuola da un B&B e chiede soldi per restituirle: denunciato 26enne

Un 26enne è stato denunciato dai carabinieri di Catania piazza Dante per furto aggravato e tentata estorsione ai danni del titolare di un B&B in corso Sicilia. Secondo le indagini, avrebbe rubato otto sacchi di biancheria per un valore di oltre 6.000 euro, chiedendo poi 200 euro per la restituzione.

I furti sarebbero avvenuti in due notti, approfittando della porta d’ingresso lasciata aperta. Riconosciuto dalla vittima vicino a un supermercato, avrebbe ammesso il furto e minacciato altri raid. L’uomo è stato identificato anche grazie ai video di sorveglianza e alle testimonianze raccolte dai militari.