Catania, ruba a casa dell’ex datore di lavoro: nella stanza accanto l’anziana madre davanti alla tv

Ha scelto come obiettivo la villetta del suo ex datore di lavoro. Un 39enne pregiudicato catanese è stato però beccato dai carabinieri, chiamati dagli abitanti della zona del quartiere Nesima di Catania insospettiti da alcuni rumori, proprio mentre si stava calando dal balcone della porta finestra al primo piano dell’abitazione. Dopo avere tentato una fuga, è stato fermato dai militari che all’interno dello zainetto hanno trovato gioielli d’oro e d’argento dal valore di circa 1500 euro. L’episodio è avvenuto ieri, intorno all’ora di pranzo, in un plesso residenziale di via Sebastiano Catania nel capoluogo etneo.

All’interno della villetta, proprio anche mentre il 39enne si adoperava per mettere a segno il proprio colpo svuotando i cassetti della camera da letto, in salotto c’era l’anziana madre del proprietario (un 55enne catanese). La donna di 84enne non si sarebbe accorta di nulla anche a causa dell’alto volume a cui stava guardando la televisione nell’altra stanza della casa. Stando a quanto è stato ricostruito finora, il 39enne sarebbe riuscito a entrare nella villetta (che dal piano terra è inaccessibile perché c’è una porta blindata chiusa) segando le inferriate di un balcone e poi forzando una porta finestra.



Gli arnesi da scasso sono stati sequestrati dai carabinieri, mentre la refurtiva è stata restituita ai proprietari. Sono stati proprio loro che, mentre facevano la denuncia in caserma, hanno visto di sfuggita la persona fermata e lo hanno riconosciuto come il loro autista licenziato qualche anno prima. Il 39enne è stato arrestato dai carabinieri per furto con scasso in abitazione ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari.