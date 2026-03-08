Fermato dalla polizia, a Catania, per un controllo in auto, il nervosismo ha tradito un 28enne: in arresto con l’accusa di essere un rider della droga. Sottoposto a un controllo, la sua reazione alla richiesta di fornire i documenti ha spinto gli agenti a procedere con una perquisizione del mezzo su cui il giovane viaggiava. Trovando, tra i sedili dell’auto, uno zaino con dentro 57 bustine di marijuana – per un peso di 420 grammi – e 11 involucri di cocaina dal totale di 19 grammi. Trovati anche 190 euro, ritenuti frutto dell’attività di spaccio. Il 28enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto nelle camere di sicurezza della Questura di Catania, in attesa del giudizio per direttissima.