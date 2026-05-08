Foto di polizia

Catania, minorenni armati di pistole rapinano dei coetanei: bottino di 20 euro

08/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Due minorenni, armati di pistole, sono stati fermati dalla polizia di Stato con l’accusa di rapina aggravata ai danni di alcuni coetanei. L’episodio si è verificato nei pressi di corso dei Martiri, a Catania, dove i due ragazzi hanno avvicinato un gruppo di giovani con atteggiamento minaccioso. Uno dei due nascondeva una pistola sotto la maglietta, mentre l’altro simulava di essere armato tenendo la mano in tasca. Sotto minaccia, una delle vittime ha consegnato loro 20 euro.

L’intervento della polizia e il sequestro delle pistole ai due minorenni

I poliziotti della Digos della questura etnea, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti immediatamente per fermare i due e mettere in sicurezza i ragazzi coinvolti. I minorenni sono stati quindi accompagnati negli uffici della questura con il supporto delle Volanti per gli accertamenti del caso. Durante le verifiche, gli agenti hanno sequestrato due armi – entrambe prive di tappo rosso – e un coltello ad uncino.

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