Catania, tentano di sottrarre la pistola a una guardia giurata: due arresti

Avrebbero tentato di sottrarre la pistola a una guardia giurata. Con questa accusa Carmelo Bonaccorso (33 anni) e Santo Musumeci (28) sono stati arrestati dalla polizia di Catania: l’accusa è tentata rapina, aggravata dal fatto di aver agito in più persone riunite. I due avrebbero affiancato la moto condotta dalla guardia giurata e poi l’avrebbero spinta per farla cadere: a questo punto gli avrebbero intimato di consegnare l’arma di ordinanza, pare minacciandola di morte. A quel punto, però, la guardia avrebbe reagito e nel frattempo è intervenuta una pattuglia della polizia, presente nella vicinanze. A quel punto Bonaccorso e Musumeci sarebbero fuggiti. Successivamente i due sono stati individuati, arrestati e portati in carcere.