Catania, perdita di carburante al rifornimento di via D’Annunzio: chiuso per precauzione

Una perdita di carburante dal rifornimento di via Gabriele D’Annunzio a Catania ha scatenato l’ansia degli automobilisti, i quali hanno segnalato subito la situazione alle autorità. Per effettuare i dovuti accertamenti, i vigili del fuoco, con tre camionette, hanno chiuso il distributore al pubblico e lo hanno messo in sicurezza. «Qualcuno ha chiamato perché c’era una lieve perdita di carburante da una delle pompe e spaventati dal grave fatto di cronaca avvenuto a Roma gli automobilisti si sono allarmati. Il controllo è stato effettuato, ma non si segnalano particolari anomalie e si sta intervenendo per ristabilire la piena funzionalità della stazione di servizio» precisano a MeridioNews i vigili del fuoco di Catania.

Il condizionamento degli automobilisti è comprensibile, data la situazione accaduta stamattina in via Gordiani, nella Capitale, in cui dopo una esplosione di impianto di distribuzione di Gpl sono rimaste ferite oltre 50 persone, tra cui alcune in gravi condizioni. Tra questi agenti di polizia, passanti e inquilini, colpiti dai vetri rotti delle abitazioni. L’area è stata sequestrata, aperta un’indagine per lesioni colpose.