Catania, offre la droga ai carabinieri e viene arrestato

Pensava fossero due clienti un po’ timidi e in attesa, nei pressi del Policlinico di Catania. E invece offre la droga ai carabinieri, che lo arrestano. Succede a un pusher di 46 anni, che ha avuto la sfortuna di incontrare e attirare l’attenzione di due militari non in servizio. I quali, però, vedendolo girare lentamente a bordo del proprio scooter, guardando con attenzione gli altri veicoli, hanno deciso di restare a osservarlo dalla propria auto. Venendo scambiati, appunto, per potenziali clienti in attesa. Quando l’uomo si è avvicinato, mostrando loro un involucro con la droga, estratto dal proprio borsello, l’equivoco è subito stato chiarito. Con l’arresto del 46enne e la perquisizione, che ha permesso di trovare oltre 45 grammi di marijuana, 9 grammi di crack e più di 10 grammi di cocaina, già confezionati. E anche 400 euro in contanti. Per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.