Foto generata con Ai

Girava da solo in strada a Santa Maria di Licodia, nel Catanese: scatta la denuncia per la madre di un bambino di 3 anni. A trovare il minore sono stati i carabinieri che, durante un ordinario controllo, lo hanno visto camminare da solo su via Fontana, nonostante la giovanissima età. Intorno a lui, nessun adulto. Preoccupati dalla siuazione, i militari si sono avvicinati, rassicurando il piccolo e mettendolo al sicuro dalle auto. Avviati gli accertamenti, è stata rintracciata la madre del bambino: una 33enne che vive a Santa Maria di Licodia. Il bambino è stato riaffidato alla donna, che adesso dovrà, però, rispondere di una denuncia per abbandono di minore.