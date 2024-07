Catania, ruba tre paia di scarpe in via Etnea e fugge: denunciata

Ruba tre paia di scarpe in un negozio e prova a fuggire. A Catania, nella centrale via Etnea, una 56enne ha rubato tre paia di scarpe in un negozio di calzature. A dare l’allarme è stata una dipendente dell’attività commerciale, che si è resa conto del furto e ha chiamato la polizia. Quando gli agenti sono giunti sul posto la donna ha fornito ai poliziotti gli elementi necessari per individuare la 56enne. Quest’ultima è stata bloccata dalla polizia ad appena qualche centinaio di metri dal negozio.

La donna, originaria di Catania, ha ammesso le proprie responsabilità, ha consegnato le scarpe che poco prima aveva rubato e ha giustificato il suo gesto con la presunta mancanza di disponibilità economica per riuscire a pagare quello che aveva sottratto. Le scarpe sono state recuperate e riconsegnate al negozio, mentre la 56enne è stata denunciata in stato di libertà per furto.