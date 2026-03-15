Nonostante una denuncia e un divieto di avvicinamento, ha deciso di continuare a molestare l’ex compagna. Scattano così gli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, per un 57enne di Catania che continuava a perseguitare la donna, con cui aveva avuto una relazione, rivolgendole anche diverse minacce.
Catania, nonostante il divieto di avvicinamento continua a perseguitare l’ex: arrestato
Nonostante una denuncia e un divieto di avvicinamento, ha deciso di continuare a molestare l’ex compagna. Scattano così gli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, per un 57enne di Catania che continuava a perseguitare la donna, con cui aveva avuto una relazione, rivolgendole anche diverse minacce.