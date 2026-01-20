Catania, minaccia di morte il figlio armato di bastone e taglierino

Non la prima aggressione verbale ma, stavolta, sfociata in vere minacce di morte: che hanno portato all’arresto, a Catania, di un pluripregiudicato 67enne dopo la denuncia del figlio 18enne. A intervenire è stata la polizia etnea, contatta dal ragazzo che, impaurito, ha raccontato come il padre lo stesse aspettando sotto casa, in via Cristoforo Colombo, armato di un grosso bastone di legno e di un taglierino. Circostanza confermata dagli agenti, arrivati sul posto, che lo hanno innanzitutto disarmato. Per poi ascoltare il figlio, il quale ha raccontato di varie liti in famiglia, nonostante i due non vivessero insieme da tempo, ma in due abitazioni affiancate. Discussioni che si accendevano facilmente, probabilmente a causa della tossicodipendenza del padre. Appena pochi giorni prima, il genitore avrebbe anche sradicato dal muro il contatore dell’energia elettrica del 18enne. L’uomo è stato quindi arrestato e trasferito in carcere.