Catania, minaccia di morte il figlio armato di bastone e taglierino

20/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Non la prima aggressione verbale ma, stavolta, sfociata in vere minacce di morte: che hanno portato all’arresto, a Catania, di un pluripregiudicato 67enne dopo la denuncia del figlio 18enne. A intervenire è stata la polizia etnea, contatta dal ragazzo che, impaurito, ha raccontato come il padre lo stesse aspettando sotto casa, in via Cristoforo Colombo, armato di un grosso bastone di legno e di un taglierino. Circostanza confermata dagli agenti, arrivati sul posto, che lo hanno innanzitutto disarmato. Per poi ascoltare il figlio, il quale ha raccontato di varie liti in famiglia, nonostante i due non vivessero insieme da tempo, ma in due abitazioni affiancate. Discussioni che si accendevano facilmente, probabilmente a causa della tossicodipendenza del padre. Appena pochi giorni prima, il genitore avrebbe anche sradicato dal muro il contatore dell’energia elettrica del 18enne. L’uomo è stato quindi arrestato e trasferito in carcere.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
di

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze