Catania, dal 24 marzo nuovi orari per la metropolitana

Foto della pagina Facebook Ferrovia Circumetnea - Metropolitana di Catania

«Da lunedì 24 marzo la metropolitana inizierà le corse alle ore 6 del mattino dei giorni feriali, con partenza da Monte Po, come avevano esplicitamente richiesto lo scorso 19 febbraio il sindaco, Enrico Trantino, e il vicesindaco, Paolo La Greca, ai vertici di Ferrovia Circumetnea, titolare della concessione governativa, durante una riunione a Palazzo degli Elefanti». Lo fa sapere una nota del Comune di Catania. «In pratica – spiega la nota – viene anticipato di un’ora l’orario feriale delle corse, favorendo l’utilizzo del mezzo pubblico rispetto a quello privato per gli spostamenti, legati soprattutto alle esigenze di chi deve recarsi nel posto di lavoro in orari prestabiliti».

«Ringrazio il commissario del governo per la Ferrovia Circumetnea, Angelo Mautone, e il direttore generale, Salvo Fiore – dice il sindaco di Catania – che hanno tenuto conto della nostra sollecitazione di anticipare alle ore 6 la partenza dei treni nei giorni feriali e alle ore 7 nei giorni festivi. Un piccolo ma significativo passo in avanti che allinea e la metro di Catania alla funzionalità di quella di altre grandi città e in qualche misura persino la migliora, tenuto conto che il venerdì e il sabato l’infrastruttura su rotaia funziona fino all’una di notte, anche per agevolare lo svolgimento ordinato della movida», conclude Trantino. Le frequenze delle corse dei treni della metro nei giorni feriali sono di dieci minuti dalle ore 6 alle ore 15:30 e di tredici minuti dalle 15:30 alle 22:30.