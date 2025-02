Si spostava in macchina e avrebbe venduto droga a diverse persone. A Catania un 22enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: il ragazzo è stato sorpreso dai carabinieri durante una presunta cessione di droga. Dopo questo primo episodio i militari hanno deciso di seguire il 22enne, che poco dopo avrebbe ripetuto lo scambio con un’altra persona. A quel punto i militari hanno bloccato sia il 22enne sia la persona che avrebbe acquistato la droga. Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato 20 dosi di marijuana del tipo Kali Dog e otto del tipo Amnesia, entrambe varietà con un contenuto di Thc – uno dei maggiori e più noti principi attivi della cannabis – nettamente superiore rispetto alla normale marijuana (spesso queste due varietà hanno un Thc superiore anche del 18-20 per cento).

Inoltre nel borsello che il giovane portava a tracolla i carabinieri hanno trovato quasi 1300 euro, che sono stati sequestrati perché ritenuti frutto dell’attività di spaccio. Durante la perquisizione domiciliare sono state trovate altre dosi di marijuana. L’acquirente fermato ha confermato che l’acquisto della droga era stato reso possibile da preventivi accordi telefonici, con la successiva consegna al volo in un luogo preventivamente concordato. Il 22enne è stato arrestato e portato ai domiciliari.