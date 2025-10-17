Catania: lunedì senza acqua nelle fasce Nord e Sud della città

Catania senza acqua per tutta la giornata di lunedì 20 ottobre. La causa è l’interruzione di fornitura di energia elettrica da parte di E- Distribuzione agli impianti di produzione Sidra. Dalle ore 08:00 alle ore 16:00 verrà dunque sospesa l’erogazione del servizio idrico nell’area Nord e nella zona Sud della città. Negli scorsi giorni, invece, i problemi con il servizio idrico si sono verificati nella parte centrale della città.



Lunedì saranno dunque a secco i quartieri Nesima Superiore, Nesima Inferiore, San Leone e area individuata dalle vie Mario Rapisardi, Ammiraglio Caracciolo, Corso indipendenza, Armando Diaz, San Pio X, Palermo, Fossa Creta, XXXI Maggio e traverse limitrofe. Nella medesima fascia oraria, Catania sarà senza acqua anche nelle aree: San Giorgio, Librino, Villaggio Sant’Agata, Pigno e area individuata dalle vie Gelso Bianco, Zia Lisa, Zia Lisa II, Della Concordia, Playa, Acquicella Porto, Kennedy, San Giuseppe La Rena, S.M. Goretti, Fontanarossa. Ricadono nell’area interessata dal disservizio l’Area ZIC e le seguenti case dell’acqua: Piazza Eroi d’Ungheria, Piazza dell’Elefante.