Catania senza luce e acqua, Sidra: «Energia elettrica ancora sospesa in un impianto di produzione»

Continuano i disagi per i cittadini catanesi – alcuni dei quali hanno anche lanciato una petizione online – rimasti da giorni senza luce e senza acqua corrente. La Sidra, la società che gestisce il servizio idrico integrato nell’area metropolitana, fa sapere che «nel tardo pomeriggio di ieri si sono verificate sospensioni di fornitura di energia elettrica con conseguente stacco di alcuni dei nostri impianti di produzione. In uno di tali impianti di produzione la fornitura di energia elettrica risulta tuttora sospesa e pertanto si registra un importante ammanco di acqua in rete di distribuzione. Per tutto quanto sopra si stanno verificando e si continueranno a verificare fenomeni diffusi di mancanza acqua o bassa pressione nella città di Catania». Sulla questione diventata emergenza – anche per la gestione di alcuni ospedali – ieri c’è stato anche un tavolo tecnico in prefettura.