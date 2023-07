Catania senza acqua e luce: tavolo di crisi in prefettura. Sidra: «Ancora disagi»

Da qualche giorno una larga porzione del territorio della città di Catania è costretta a fare i conti non solo con l’ondata anomala di calore ma anche con i disagi che da questa derivano. Primo tra tutti la mancanza di energia elettrica e, quindi, anche di acqua corrente. Una situazione che non sta creando criticità solo alle abitazioni private ma anche, per esempio, agli ospedali. «In relazione alla protratta disattivazione della rete elettrica e ai conseguenti disservizi scaturenti anche dalla mancata erogazione dell’acqua – ha comunicato con un post su suo profilo Facebook il sindaco Enrico Trantino – abbiamo chiesto un tavolo di gestione della crisi». Incontro che la prefetta Maria Carmela Librizzi ha convocato per le 13.30 di oggi. Intanto, Sidra – la società che si occupa del servizio idrico integrato nell’area metropolitana di Catania – fa sapere che «la fornitura di energia elettrica parte di E-Distribuzione è tornata alla normalità questa mattina». Ma non è ancora il caso di cantare vittoria.

«Gli impianti di produzione della risorsa idrica – si legge nel comunicato di Sidra – sono stati riavviati e si sta provvedendo gradualmente a immettere l’acqua in rete di distribuzione. Stante la situazione di precarietà nella fornitura di energia elettrica da parte di E-Distribuzione, non si può escludere – sottolineano dalla società – il verificarsi di eventuali ulteriori sospensioni con conseguenti disagi. Non si può escludere, inoltre, in relazione alle elevate temperature e al conseguente incremento dei consumi elettrici ed idrici che, anche in condizioni di regolarità del nostro servizio, possano verificarsi fenomeni di bassa pressione o temporanei brevi e circostanziati fenomeni di mancanza acqua».