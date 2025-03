Catania, le indagini sulla sparatoria di domenica a Cibali. Migliorano le condizioni del ferito

Le indagini continuano, mentre le condizioni del ferito sono in miglioramento. Sono due aggiornamenti sulla sparatoria avvenuta domenica sera a Catania, in via Sabato Martelli Castaldi. A essere raggiunto da tre proiettili è stato il 44enne Piero Rapisarda. Sul posto, alle 20:11, è intervenuta un’ambulanza che ha trasferito il ferito in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro. Rapisarda, secondo quanto verificato da MeridioNews, è stato colpito alla coscia destra e all’addome. I medici hanno subito trasferito il ferito in Radiologia, il quale poi è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente si trova ricoverato in Ortopedia.

Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra mobile della polizia. Con ogni probabilità il 44enne conosceva la persona che ha sparato e forse con lo stessa aveva un appuntamento per chiarire alcuni aspetti che rientrano nella sfera personale dell’uomo. Quindi non si tratterebbe di vicende legate al crimine organizzato o a questioni di natura economica: più probabile un faccia a faccia per questioni di natura sentimentale. Al vaglio della polizia ci sono le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona, che si trova tra il viale Mario Rapisardi e lo stadio Angelo Massimino, nel quartiere Cibali. La sparatoria è avvenuta davanti l’ingresso di centro scommesse a marchio GoldBet. La vittima è nota alle forze dell’ordine per alcuni precedenti e in passato finì tra i convolti dell’operazione Skanderberg.