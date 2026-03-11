Quattro indagati, tra cui uno arrestato in flagranza, per detenzione di materiale di pedopornografia: decine di migliaia di file. È l’accusa, mossa dalla procura di Catania, con le indagini affidate alla polizia postale etnea, nei confronti di quattro uomini, dai 50 ai 70 anni, impiegati e pensionati. L’indagine, partita online, ha permesso agli agenti di geolocalizzare gli account utilizzati per condividere e scaricare immagini e video di pornografia minorile. Il successivo sequestro dei dispositivi informatici degli indagati ha permesso di riscontrare foto e video contestati. In numero ingente, nel caso di un indagato in particolare, facendo scattare il suo arresto in flagranza. L’uomo aveva sui suoi dispositivi anche vari giochi e programmi per simulare degli abusi sessuali virtuali su minori.