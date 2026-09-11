Sembrerebbe un incidente autonomo quello avvenuto stamattina prima delle 8 in viale Mediterraneo, a Catania, dove un’auto si è ribaltata. Secondo le prime informazioni, il conducente sarebbe rimasto ferito. Mentre il traffico risulta congestionato in direzione San Gregorio.
Catania, incidente al viale Mediterraneo: auto ribaltata e traffico intenso
Sembrerebbe un incidente autonomo quello avvenuto stamattina prima delle 8 in viale Mediterraneo, a Catania, dove un’auto si è ribaltata. Secondo le prime informazioni, il conducente sarebbe rimasto ferito. Mentre il traffico risulta congestionato in direzione San Gregorio.