Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio lungo via Ingegnere, all’angolo con via Palazzotto, a Catania. Secondo le prime informazioni a scontrarsi sono state due automobili. L’arteria è spesso teatro di incidenti di questo tipo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e i vigili urbani per i rilievi.
Catania, incidente lungo via Ingegnere. Sul posto interviene il 118
Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio lungo via Ingegnere, all’angolo con via Palazzotto, a Catania. Secondo le prime informazioni a scontrarsi sono state due automobili. L’arteria è spesso teatro di incidenti di questo tipo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e i vigili urbani per i rilievi.