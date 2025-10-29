Un incendio di rifiuti e copertoni è stato appiccato in un terreno nei pressi di via Acquicella Porto, a Catania. Sul posto stanno operando una squadra dei vigili del fuoco con il supporto di un’autobotte. A presidiare la zona anche la polizia con una camionetta del reparto Mobile. Una nube di fumo nero è visibile […]
Foto di Alberto Giunta
Catania, incendio di copertoni e rifiuti in via Acquicella Porto. Intervento dei vigili del fuoco
Un incendio di rifiuti e copertoni è stato appiccato in un terreno nei pressi di via Acquicella Porto, a Catania. Sul posto stanno operando una squadra dei vigili del fuoco con il supporto di un’autobotte. A presidiare la zona anche la polizia con una camionetta del reparto Mobile. Una nube di fumo nero è visibile da diversi punti del capoluogo etneo.
