Metropolitana di Catania, inaugurate la tratta Nesima-Monte Po e due nuove stazioni

Stamattina a Catania sono state inaugurate una nuova tratta della metropolitana – la Nesima-Monte Po – la stessa stazione Monte Po, che è il nuovo capolinea della metro a ovest (l’altro capolinea è la stazione Stesicoro), e la stazione Fontana, collocata tra la stazione Nesima e la stazione Monte Po. Fontana – la più grande tra le 12 stazioni attive al momento – è collegata tramite un tunnel all’ospedale Garibaldi Nesima. Visto che collegherà il centro di Catania all’ospedale che si trova al confine nord-ovest della città, ci si aspetta che possa cambiare le abitudini delle persone che vogliono raggiungere quella zona e la stessa struttura ospedaliera. A questo proposito il direttore generale della Ferrovia circumetnea, Salvatore Fiore, ha parlato di «importanza per l’utenza debole». La tratta Nesima-Monte Po, invece, ha una galleria di 1,7 chilometri e ha avuto un costo complessivo di 1,5 miliardi di euro.

Tra le persone presenti stamattina all’inaugurazione il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Con lui e con altre persone esponenti del mondo della politica c’era anche il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. «Con un finanziamento di circa 93 milioni di euro a valere sul Fondo di sviluppo e coesione – ha detto Schifani – la Regione ha assicurato il proprio contributo al completamento della Ferrovia circumetnea. Tutto ciò – continua il presidente della Regione – in continuità con le risorse dei cicli di programmazione precedenti (tratte Paternò-Adrano, Galatea-Giovanni XXIII-Stesicoro, Borgo-Nesima-Misterbianco)». Il finanziamento totale «è di circa 280 milioni – dice Schifani – Ma soprattutto in continuità con quanto già previsto nell’attuale Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2021-2027 – con quasi 300 milioni per il completamento del collegamento Stesicoro-Aeroporto – e nell’accordo di coesione 2021-2027, con altri 121 milioni per la Misterbianco-Paternò».

«Un’altra buona notizia – continua il presidente della Regione – è appena arrivata da Bruxelles. La Commissione europea, infatti, ha approvato un finanziamento del Piano operativo del Fondo europeo di sviluppo europeo (Po Fesr) 2014-2020 di 68 milioni per la tratta metropolitana Stesicoro-Aeroporto, portando così l’investimento totale della Regione per questa infrastruttura a oltre 360 milioni di euro di sole risorse dell’Unione europea». Schifani parla anche del «completamento del percorso Stesicoro-Palestro – per una lunghezza di 2,2 chilometri – la fornitura di 17 nuove vetture e il completamento del lotto finale Palestro-Aeroporto».

Il presidente della Regione dice che «si avvia a risoluzione il contenzioso tra il beneficiario Ferrovia Circumetnea e l’appaltatore, prevedendo, così, di completare l’intero progetto entro il 2029. La realizzazione della tratta Stesicoro-Aeroporto – conclude Schifani – andrà a completare il percorso della Circumetnea verso la destinazione finale dell’aeroporto Fontanarossa di Catania, contribuendo al miglioramento della mobilità sostenibile in un’area fortemente congestionata».