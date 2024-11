Catania, in un garage nel quartiere Picanello trovati otto chili di droga e pezzi di auto rubate

A Catania, all’interno di un garage nel quartiere Picanello, gli agenti della polizia di Stato hanno trovato otto chili di droga e varie parti di auto rubate. I poliziotti sono intervenuti in seguito alla segnalazione di due soggetti a bordo di due scooter con la targa coperta e con passamontagna, che si stavano introducendo all’interno di un condominio in via Duca degli Abruzzi. Arrivati sul posto, gli agenti hanno notato i due uomini che stavano spingendo un motoveicolo rubato poco prima ma, non appena si sono accorti dei poliziotti, si sono dati alla fuga, abbandonando il mezzo.

All’interno del garage sono stati trovati otto chili di droga. Occultati in un baule, insieme a materiale per il confezionamento e bilance di precisione, sono stati sequestrati 7,5 chili di marijuana e mezzo chilo di hashish. La sostanza stupefacente qualora immessa sul mercato, secondo una stima degli investigatori, avrebbero fruttato oltre 80mila euro. Oltre alla droga gli agenti hanno rinvenuto numerose parti di auto, come sportelli, cofani, paraurti e persino sedili, di provenienza furtiva. Sono in corso indagini per risalire all’identità di coloro che hanno utilizzato il garage come deposito per stoccare la sostanza stupefacente, nonché per accertare la proprietà delle parti di auto così da restituirle ai legittimi proprietari.