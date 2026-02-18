La figlia usata per nascondere la refurtiva: è l’accusa per una 41enne, sorpresa a rubare in un supermercato in viale Africa, a Catania. E denunciata per furto aggravato. A segnalare il tentativo ai carabinieri è stata la stessa attività, che stava seguendo i movimenti della donna attraverso le telecamere interne. Arrivati sul posto, i militari hanno visto e fermato una donna con una bimba che si allontanava in tutta fretta dal supermercato. A quel punto è stata la stessa 41enne a consegnare spontaneamente la refurtiva: 24 flaconi di detersivi per la casa e prodotti per l’igiene personale, per un totale di circa cento euro. Il responsabile del punto vendita, attraverso le telecamere di videosorveglianza, l’aveva vista prelevare la merce dagli scaffali e nasconderla in borsa e all’interno del giubbotto della figlia. Per poi dirigersi verso l’uscita senza acquisti e lasciare il negozio.