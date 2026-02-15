Foto generata con AI

Catania, banda di ladri di benzina: fallito il colpo ai camion in sosta, tra fuga e minacce

15/02/2026

Ruba la benzina da un camion in sosta e minaccia l’addetto di un supermercato che lo ha scoperto: finisce con l’arresto in flagranza il tentato colpo di un pluripregiudicato catanese di 45 anni. L’uomo era intento a rubare il carburante da un mezzo pesante parcheggiato nel piazzale di un supermercato alla zona industriale di Catania, approfittando dell’assenza del conducente. Scoperto dal vigilantes dell’attività, il 45enne ha reagito minacciando l’addetto con un bastone, per poi scappare abbandonando la tanica che stava riempendo. Il vigilantes, però, aveva già allertato la polizia. Alla quale era appena arrivata, dalla stessa zona, anche la segnalazione di un’auto sospetta: con tre uomini a bordo, a volto coperto, tra i camion parcheggiati.

Scattate le ricerche, il ladro è stato fermato vicino al faro Biscari, alla guida dell’auto segnalata, con altre due persone a bordo. Le quali hanno reagito colpendo gli agenti e fuggendo. Niente da fare per il conducente, invece, che teneva nel portaoggetti del mezzo anche un coltello con una lama lunga circa 25 centimetri. Trovati poi la pompa in plastica usata per aspirare il carburante dai mezzi e diversi bidoni pieni, restituiti al conducente del camion derubato. Adesso il 45enne dovrà rispondere di rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che di porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Attenderà il giudizio per direttissima agli arresti domiciliari nella sua casa di Acireale.

