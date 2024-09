Catania, ruba diverse biciclette in alcuni garage: denunciato 30enne

Foto di beauty_of_nature da Pixabay

Avrebbe rubato molte biciclette nel corso del periodo estivo. A Catania un 30enne è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia: i reati di cui è accusato sono furto e ricettazione. L’uomo avrebbe compiuto numerosi furti in alcuni garage condominiali del quartiere Borgo-Sanzio. Il 30enne – residente nel quartiere Picanello e con precedenti per reati contro il patrimonio – avrebbe operato per lo più nelle ore serali e notturne: avrebbe forzato le saracinesche dei garage e avrebbe rubato soprattutto biciclette. In alcuni casi, però, il 30enne avrebbe rubato anche altri oggetti che avrebbe ritenuto di suo interesse. Nell’ultimo furto, compiuto in via Novalucello, l’uomo avrebbe rubato una tanica con 40 litri d’olio, per un valore di circa 700 euro.

Il 30enne sarebbe stato individuato da alcune immagini di videosorveglianza, che avrebbero filmato l’uomo in alcune fasi del furto. Il 30enne è stato denunciato anche per resistenza e per lesioni, perché durante un controllo di polizia avrebbe aggredito un agente per tentare la fuga. Le indagini avviate dopo le denunce presentate dalle vittime dei furti hanno permesso di recuperare due autoradio, che sono state restituite ai legittimi proprietari.