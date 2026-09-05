Foto di carabinieri

Un uomo di 43 anni è stato fermato per un controllo dai carabinieri di Fiumefreddo di Sicilia (Catania). In auto con sé aveva cocaina, crack, 4 candelotti esplosivi e anche 370 euro in contanti. La modalità di confezionamento delle sostanze, suddivise in singole dosi, la presenza di denaro contante e la tipologia degli stupefacenti rinvenuti hanno portato i carabinieri a ipotizzare un’attività di spaccio. Sulla base degli indizi raccolti, dunque, da verificare in sede giurisdizionale, il 43enne è stato denunciato in stato di libertà.

Il rinvenimento dei candelotti esplosivi ha fatto scattare ulteriori accertamenti sulla natura e sulla provenienza del materiale. Che è stato posto sotto sequestro unitamente alla droga e al denaro. Il servizio condotto dai carabinieri di Fiumefreddo, Giarre e dal 12esimo reggimento Sicilia ha consentito complessivamente di controllare 40 persone e 60 veicoli. Nel corso delle verifiche, un’ulteriore persona è stata segnalata alla Prefettura in quanto trovata in possesso di droga per uso personale.