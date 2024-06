A Catania dibattito, concerto e cena solidale per il popolo palestinese: «Tutti possiamo fare qualcosa»

Un’iniziativa a sostegno della popolazione palestinese è quella che andrà in scena durante il pomeriggio di domenica 23 giugno, a partire dalle 18.30, in piazza dei Libri (piazza Federico di Svevia) a Catania. Un evento organizzato dall’associazione Gammazita in collaborazione con altre realtà sociali cittadine. «Abbiamo scelto di sostenere questa campagna già dal 25 aprile, mettendo in vendita dei manifesti solidali e – dichiarano le attiviste e gli attivisti di Gammazita – la risposta del pubblico catanese è stata straordinaria». Per questa occasione, in piazza ci saranno le cooperanti del Ciss (Cooperazione internazionale Sud-Sud onlus) di Palermo a cui andranno tutti i fondi raccolti durante la serata solidale.

«Tra loro, ci sarà l’attivista palestinese Amal. Tutti testimoni oculari del massacro in corso nella Striscia di Gaza – sottolineano da Gammazita – e che hanno preso parte all’ultima missione umanitaria italiana Rafah – Gaza oltre il Confine a inizio marzo. Ascolteremo dalle loro voci racconti senza filtri di una catastrofe umanitaria che va oltre ogni immaginazione». Alle 19 in piazza dei Libri ci sarà un dibattito a cui parteciperanno Valentina Venditti, responsabile Medio Oriente e Nord Africa e Amal Khayal, responsabile Ciss Palestina. A moderare l’incontro dal titolo Cosa ho visto a Rafah – Racconti da Gaza sarà il documentarista e regista Marco Pirrello. Previsto anche l’intervento del comitato catanese di solidarietà col popolo palestinese.

Durante la serata ci saranno pure mostre d’arte tematiche, una cena solidale e un concerto offerto da tre generosi musicisti. Alle 22 si esibiranno Mahmoud Hamad, poliedrico musicista giordano-palestinese, Simone Lo Porto e Mirko Greco. Anche il ricavato del concerto (gratuito con offerta libera nel cappello) sarà integralmente destinato al Ciss. Un’organizzazione non governativa attiva dal 1985 in diversi sud del mondo, tra cui la Palestina e la Cisgiordania. L’impegno dell’ong si è concentrato all’inizio nel settore idrico a Gaza e nel settore agricolo in Cisgiordania, promuovendo programmi di cooperazione allo sviluppo centrato sulla conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Promuove inoltre azioni mirate alla formazione e alla sensibilizzazione della popolazione locale e, in particolare, i giovani e le donne. X Gaza posso è il titolo della campagna di raccolta fondi 2024 del Ciss dedicata alla Palestina.

«In questi otto mesi di guerra – aggiungono le attiviste e gli attivisti di Gammazita – in moltissimi ci siamo chiesti: “Ma io cosa posso fare?”. Il senso di vuoto e frustrazione che lascia in ognuno di noi il genocidio più documentato della storia, non può che generare questa domanda. La campagna X Gaza posso del Ciss si impegna a risponderci con l’obiettivo di supportare concretamente la popolazione palestinese tramite l’invio di aiuti umanitari e azioni di advocacy, ma anche – concludono – attraverso momenti di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica».