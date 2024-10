Catania, bambino schiacciato da una lastra di marmo di un negozio. Trasferito dal 118 in codice rosso

Un bambino di 6 anni, secondo quanto verificato da MeridioNews, è rimasto gravemente ferito dalla caduta di una pesante lastra di marmo. Il pezzo era attaccato al muro d’ingresso di un negozio di articoli per la casa, in quel momento chiuso. La vittima, che si trovava in compagnia della nonna, è rimasta schiacciata ed è stato necessario l’intervento del 118. Gli operatori lo hanno trasferito d’urgenza, in codice rosso, al Pronto soccorso del Policlinico. Il bambino ha riportato un trauma cranico e una frattura scomposta del femore. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la facciata del negozio rimuovendo le altre lastre di marmo presenti.