A Catania l’ultima tappa di Un tatuaggio per Gaza: «Tutto il ricavato a Medici senza frontiere»

Henna for Palestine. Un tatuaggio per Gaza. Il progetto internazionale che mira a supportare la popolazione palestinese attraverso l’arte, nello specifico l’antica tradizione delle decorazioni temporanee all’hennè, fa tappa anche a Catania. L’evento di beneficenza organizzato in collaborazione con Gammazita – il cui ricavato sarà interamente devoluto a Medici senza frontiere – si terrà sabato 16 marzo, a partire dalle 18, in piazza dei Libri. Dopo Roma, Milano, Bergamo, Vicenza, Firenze, Trieste, Napoli, Bologna anche le henna artist di Catania offriranno la realizzazione di tatuaggi realizzati con hennè cento per cento naturale in cambio di una donazione.

«Riconosciamo l’importanza di una solidarietà globale – dichiarano le artiste che promuovono l’iniziativa benefica – e crediamo fortemente nel potere delle iniziative dal basso. Per questo motivo metteremo la nostra arte a disposizione per una raccolta fondi finalizzata a supportare le attività di Medici senza frontiere a Gaza, una delle maggiori organizzazioni umanitarie che fornisce assistenza sanitaria nella regione da oltre 30 anni. Le donazioni – aggiungono – saranno impiegate per fornire medicinali e dispositivi sanitari ed effettuare interventi chirurgici».

Per garantire trasparenza, tracciabilità e sicurezza, durante la manifestazione non saranno accettati pagamenti in contanti. L’unica modalità di pagamento possibile sarà tramite scansione di un QR code che sarà fornito dalle artiste che collegherà direttamente alla campagna di raccolta fondi creata da Jessica Pulsone, coordinatrice dell’evento nazionale, sulla piattaforma di fundraising La Rete del Dono. Oltre ai tatuaggi all’henné, saranno allestite esposizioni d’arte, momenti di letture di poesie, riflessioni e dibattito sulla situazione di Gaza, danze orientali, musica e tante iniziative legate alla cultura araba.