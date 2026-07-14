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Ragusa, mummia da trasferire in ospedale per una tac: «Criticità culturali e sanitarie»

14/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una mummia da trasferire in ospedale per una tac. Non un caso di eccezionale malasanità e liste d’attesa, ma uno studio sulla quel che resta del corpo che si presume fosse del pittore del’700 Olivio Sozzi. Conservato dentro la basilica di Santa Maria Maggiore di Ispica e che adesso si vorrebbe spostare all’ospedale di Ragusa per degli studi. A cui si oppone, come racconta l’agenzia di stampa Ansa, lo studioso Dario Piombino Mascali, ispettore onorario per il patrimonio bioantropologico mummificato della Regione siciliana. Che ha scritto una lettera all’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, per impedire il trasferimento del reperto.

La mummia di Ispica e gli altri resti studiati

Si presume che il pittore Sozzi morì proprio all’interno della basilica di Ispica, forse per una caduta durante la realizzazione di un dipinto. Da allora, il suo corpo mummificato viene custodito nella chiesa. Adesso, però, gli studiosi vorrebbero saperne di più. Tramite esami, anche radiologici. Ma quello di Sozzi sarebbe solo l’ultimo caso del Ragusano, dopo gli studi sui resti della Regina dei Mori di Scicli e sulle mummie della chiesa di Santa Anna a Modica. Portate in ospedale in un carro funebre.

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