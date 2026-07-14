Un incendio nell’aiuola della fontana di Proserpina, alla stazione di Catania. È successo ieri sera, quando un 38enne di origini straniere, residente in città, ha dato fuoco al verde pubblico accanto alla nota statua etnea. Dopo le segnalazioni, al loro arrivo i carabinieri hanno trovato una nume di fumo e l’uomo – già noto alle forze dell’ordine – ancora vicino al fuoco. Alimentato con dei rifiuti. Il 38enne aveva in tasca due accendini ed è stato arrestato dai militari. Mentre il rogo è stato spento prima che le fiamme potessero propagarsi agli alberi intorno, danneggiando anche la fontana monumentale.