Ancora droga e munizioni scoperte a Catania: stavolta nel quartiere San Giovanni Galermo. Durante un controllo, i cani antidroga Maui e Ares della polizia hanno segnalato un condominio in via Eolie. Lì, nascosti nel vano ascensore, gli agenti hanno trovano due buste con 112 dosi di cocaina, per un totale di 64 grammi, e 39 dosi di marijuana, per ulteriori 38 grammi. Accanto alla droga, rinvenuto anche contenitore di carta con dentro 50 cartucce calibro 22.