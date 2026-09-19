Foto di Dario De Luca

Siracusa, detenuti aggrediscono tre agenti durante una perquisizione

19/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un ispettore e due agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti nella tarda serata di ieri all’interno della casa circondariale di Siracusa. L’episodio è avvenuto durante una perquisizione straordinaria mirata, nel corso della quale il personale ha rinvenuto e sequestrato alcuni telefoni cellulari che sarebbero stati detenuti all’interno di una cella.

La colluttazione dopo il ritrovamento dei telefoni

Secondo quanto riferito dall’Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria (Osapp), dopo il ritrovamento dei dispositivi alcuni detenuti avrebbero reagito aggredendo fisicamente gli agenti nel tentativo di sottrarre i cellulari e impedire il sequestro. Ne è nata una violenta colluttazione durante la quale l’ispettore e i due agenti sono rimasti feriti, riportando diverse escoriazioni. Per tutti e tre si è reso necessario il trasferimento al Pronto soccorso cittadino per ricevere le cure del caso.

L’Osapp: «Ripristinare la sicurezza»

Sull’episodio intervengono i vertici dell’Osapp con una nota. «Esprimiamo la nostra totale solidarietà e la massima vicinanza al personale aggredito in questa folle serata di violenza», dichiarano i rappresentanti sindacali. Per l’Osapp, l’episodio rende «ancor più» necessaria un’azione da parte del provveditorato e del ministero della Giustizia. Il sindacato chiede «il ripristino immediato dell’ordine e della sicurezza all’interno dell’istituto siracusano» e ritiene auspicabile anche l’intervento del Gom, Gruppo operativo mobile, per ristabilire la legalità.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

A19 Palermo-Catania, scontro tra un bus e autocarro
Leggi la notizia

Un ispettore e due agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti nella tarda serata di ieri all’interno della casa circondariale di Siracusa. L’episodio è avvenuto durante una perquisizione straordinaria mirata, nel corso della quale il personale ha rinvenuto e sequestrato alcuni telefoni cellulari che sarebbero stati detenuti all’interno di una cella. La colluttazione dopo il […]

Catania, tonnellate di scarti edilizi al porto Rossi: sequestrate alcune aree
Leggi la notizia

Un ispettore e due agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti nella tarda serata di ieri all’interno della casa circondariale di Siracusa. L’episodio è avvenuto durante una perquisizione straordinaria mirata, nel corso della quale il personale ha rinvenuto e sequestrato alcuni telefoni cellulari che sarebbero stati detenuti all’interno di una cella. La colluttazione dopo il […]

Il destino politico della Sicilia si decide a Roma: i punti cruciali del summit del centrodestra
Leggi la notizia

Un ispettore e due agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti nella tarda serata di ieri all’interno della casa circondariale di Siracusa. L’episodio è avvenuto durante una perquisizione straordinaria mirata, nel corso della quale il personale ha rinvenuto e sequestrato alcuni telefoni cellulari che sarebbero stati detenuti all’interno di una cella. La colluttazione dopo il […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026
di

La settimana dal 14 al 20 settembre 2026 si preannuncia un po’ turbolenta, con un oroscopo influenzato dalla Luna in Sagittario. E in protesta per le cose che non accadono contro Urano in Gemelli, mentre Mercurio in Bilancia si oppone al conservatorismo di Saturno in Ariete. Astri che chiedono movimento e comunicazione e pianeti che […]

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2026
di

Dal 7 al 13 settembre è una settimana cruciale nello zodiaco 2026: con un oroscopo che dà nuovo assetto, grazie a passaggi concentrati tutti in poche ore. In soli due giorni i pianeti ridefiniscono la logica dello zodiaco: la bella Venere scivola in un conturbante Scorpione, mettendo anche gli altri segni d’acqua – Cancro e […]

Oroscopo del mese di settembre 2026
di

Settembre è il mese di ripartenza, ritorni, riflessioni romantiche e ragionate: eccoci, dunque, al secondo capodanno del 2026 per lo zodiaco, con un oroscopo ricco di cambiamenti. Il primo riguarda il 10 settembre quando, simultaneamente, Mercurio entra in Bilancia dando il cambio a Venere, che scivolerà in Scorpione. La comunicazione si farà più giusta e […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Noleggio a lungo termine dell’auto: vantaggi e novità anche sull’usato
di

Manutenzione, assicurazione, svalutazione. E tempo per programmare e svolgere tutte queste attività. L’acquisto di un’auto non ha mai solo il prezzo iniziale, ma tiene conto di tanti altri passaggi durante l’uso. Per questo molti guidatori scelgono sempre più spesso una soluzione diversa: il noleggio a lungo termine (adesso anche dell’usato). Opzione esclusiva, per anni, per […]

Punto Immobiliare

Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia
di

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono […]